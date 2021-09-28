Зворушливе повідомлення від собаки: чому чотирилапий віддав усі свої іграшки

Кейлі Дрюітт вигулювала в парку спрінгер-спанієль Оззі. В парку разом з чотирилапим жінка наштовхнулася на коробку, що була заповнена тенісними м'ячами. Чому ця знахідка особлива – читайте у матеріалі.

На коробці з тенісними м'ячами було зворушливе послання від господарки собаки.

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"Я занадто старий, щоб грати з моїми улюбленими тенісними м'ячами. Але я був би щасливий дізнатися, що молодші собачки весело проводять з ними час. З любов'ю, кокер-спанієль Джарвіс", – підписала власниця Ліана Ваймер.

Коробка з м'ячами для собак / Фото фейсбук

Відомо, що собака обожнювала тенісні м'ячі, але через вік та супутні хвороби більше не могла гратися. Тоді його господарі вирішили роздати усе іншим собакам.

"Я сподівалася, що ця коробка з іграшками та повідомлення від Джарвіса зможуть зробити чийсь день неймовірним", – зазначила Ліана.

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Жінка пригадала, що Джарвіс настільки любив тенісні м’ячі, що постійно носив їх на прогулянках. Якби він натрапив на таку коробку, яку Ліана залишила в парку, це було б для чотирилапого надзвичайне щастя. Саме тому сім'я вирішила потішити інших собак.