Зворушлива вірність: вже 15 років білий кінь ходить шляхом, яким водив його покійний власник

У німецькому Франкфурті щодня виходить на прогулянку чудовий білий арабський скакун. Йому не потрібні наглядачі чи жокеї – він сам прекрасно знає дорогу. Цією дорогою 25-річну кобилу Дженні водив її господар, який помер понад 15 років тому.

Ніжний кінь кожного дня виходить на ранкову прогулянку містом. Раніше Дженні не ходила сама – вона була частиною кінного "каравану", який водив власник кобили, Вернер Вайшедель.

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У віці 82 років Вернер помер. Згодом від старості відійшла і подруга Дженні, чорна кобила на ім'я Чарлі. Тому дружина Вайшеделя вирішила вигулювати коня тими ж шляхами, якими його водив господар.

Дженні зі своїми господарями / Фото Getty Images

Спочатку Дженні супроводжували під час ранкових прогулянок. Та згодом нова власниця зрозуміла, що кобила сама дасть собі раду. З тих пір Дженні щодня випускають зі стійла, а вона спокійно крокує вулицями міста, слідуючи завченому напам'ять маршрутом.

Тварина ходить завченим маршрутом без супроводу / Фото Getty Images

Чи прогулянки кобили безпечні

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Декому може здатися, що самотній кінь, який гуляє містом – це трохи дивно та навіть небезпечно. Проте незалежна кобила добре знайома зі своїм рідним шляхом і пересувається майже як будь-який інший пішохід, що ходить у цьому районі.

Дружина Вайшеделя навіть співпрацює з правоохоронцями Франкфурту, щоб переконатися, що Дженні та містяни у безпеці. І, як результат, за 15 років не виникло жодного інциденту за участі білого коня.

Дженні щодня ходить містом / Фото Getty Images

Більше того, Дженні стала знаменитістю серед місцевих жителів. Усі вони з нетерпінням чекають зустрічі з кобилою: дехто зупиняється, щоб привітати та погладити її, пригостити і навіть прибрати за нею. З роками Дженні стала відомою навіть за межами своєї маленької громади у Франкфурті. А історія мандрівного арабського коня тепер викликає посмішки у людей по всьому світу.