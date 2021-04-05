Зупинімо травлю собак: у Києві з'явилися важливі постери

У центрі Києва зафіксували масові отруєння собак. Відтак, аби спинити травлю чотирилапих, креативна агенція ANGRY Agency розробила серію постерів. Роздрукувати їх може кожен охочий.

Автори постерів розповіли: до них в офіс часто заходить пес, якого вони годують і люблять. З ним креативники гуляють у районі Золотих воріт.

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Отруєння собак у Києві

Втім, цими ж вулицями, окрім любителів собак, ходять і ті, хто намагаються їх позбутися. Люди нишком розсипають небезпечні речовини, щоб потруїти чотирилапих. Вихід, як захистити собак – прибрати таблетки раніше, ніж їх з'їдять собаки. Саме для цього і створили інформаційні постери.

"На вулицях міста розкидують отруйні для собак таблетки та порошки. Якщо собака їх з’їсть чи вдихне, це може призвести до смерті. Підберіть отруту ви, щоб не підібрав собака. Не забувайте про рукавички", – написано на плакаті.



Плакати проти отруєння собак / Зображення ANGRY Agency

Завантажити постер можна за цим посиланням. Вони у відкритому доступі і користуватися ними може будь-хто охочий.

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