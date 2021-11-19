Зупинили роботу та врятували дитинчат рідкісної кішки: гідний вчинок фермерів

Cпівробітники Лісової служби Індії врятували диких тварин на одній із сільськогосподарських ферм. Це вдалося завдяки працівникам, які повністю зупинили свою роботу, аби потурбуватися про родину кошенят.

Під час збирання врожаю фермери виявили у траві 5 малюків рідкісної очеретяної кішки. Цей вид відноситься до тих, який вимирає та захищений законом.

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Хоч мами-кішки поблизу не було, проте фермери сподівалися, що вона повернеться. Вони не чіпали кошенят, а обережно обгородили їх та зупинили роботу в полі.

Співробітники Лісової служби, яких викликали на місце події, встановили кілька камер та стали чекати. Коли очеретяна кішка повернулася, її зловила одна з відеопасток. Вона кілька разів обійшла поле, перевірила усе навколо, а вночі по одному перетягла кошенят у ліс.

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У коментарях під відео люди дякували фермерам та співробітникам Лісової служби за "любов до тварин і добре ставлення до природи".

Дивіться відео з очеретяною кішкою: