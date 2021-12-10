Зцілення душ: як чоловік рятує коней від жорстоких господарів та допомагає ветеранам

Дерек Кнапп колись служив в Афганістані. Знаючи, яким складним може бути повернення, чоловік створив ферму Restoration Ranch.

Повернення до мирного життя може бути складним випробуванням для колишніх учасників збройних конфліктів.

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Через складнощі, які виникають при спробі впоратися з психічними та фізичними травмами, вони можуть почати пити, вживати наркотики чи наважуються на самогубство.

Розуміючи все це, Дерек Кнапп створив ферму Restoration Ranch. На ній живуть коні, яких чоловік врятував від жорстоких господарів.

Ці тварини також можуть відчувати злість, втраченість, сум чи самотність. Відповідно комунікація допомагає, як коням, так і людям, адже вони стають добрішими та вчаться довіряти.

Дивіться фото з ферми Restoration Ranch:

"Ветерани не хочуть почуватися безпорадними та непотрібними. Вони хочуть бути важливими та допомагати іншим. Тому ми створили нашу реабілітаційну програму з кіньми, які зазнали жорстокого поводження і потребують допомоги", – повідомив Дерек Кнапп.

Що можна робити в Restoration Ranch:

Безкоштовно навчатися верховій їзді.

Доглядати коней.

Спілкуватися з конями, щоб зняти стрес і позбутися негативних емоцій.

Для кожної людини на фермі знаходять коня з таким характером, який допомагатиме людині почувати себе спокійно та впевнено.

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"Коні добре відчувають емоції людини, тому це може допомогти багатьом ветеранам впоратися зі своїми психологічними травмами. Особливо в тому випадку, якщо вони поки що не готові ділитися наболілим з людьми", – зазначив Дерек.

Крім того, на фермі можна вирощувати овочі чи зайнятися будівництвом. Фізична праця також допомагає виплеснути негативні емоції.

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