Цим амфібіям не дуже щастить: зоозахисники вимагають обмежити імпорт жаб'ячих лапок

Жаб'ячі лапки є популярним делікатесом у всьому світі. Але зараз зоозахисники б'ють на сполох, й звернулися до міністрів екології держав ЄС із вимогою припинити неконтрольований імпорт жаб'ячих лапок з третіх країн.

Підписанти листа вказують, що міжнародна торгівля жаб'ячими лапками, які можна знайти в багатьох супермаркетах, зовсім не контролюється. Упродовж десятиліть переважну більшість жаб виловлювали в дикій природі, що сприяло скороченню популяцій у всіх країнах.

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Зоозахисники вимагають від урядів ЄС обмежити імпорт жаб'ячих лапок

Жаб'ячі лапки асоціюються насамперед із кухнею Франції, але їх охоче споживають і в інших країнах Європи. У Старому світі найбільшим імпортером є Бельгія. Утім, три чверті цього продукту країна постачає до сусідньої Франції, яка посідає друге місце за обсягами імпорту. Далі у рейтингу найбільших покупців ідуть Нідерланди, Італія та Іспанія.

Загалом країни ЄС щороку імпортують 4 тисячі тонн лапок – залежно від розміру це від 81 до 200 мільйонів жаб.

Як зазначається, у минулому основними постачальниками лапок на європейський ринок були Індія та Бангладеш. Але вони заборонили експорт ще наприкінці 1980-х років, оскільки знищення популяції жаб призвело до значного поширення комах та шкідників, і, як наслідок, зросло використання пестицидів.

Останніми роками найбільшими постачальниками жаб є Індонезія, Туреччина та Албанія.

У Туреччині ендемічні їстівні види перебувають під загрозою зникнення до 2032 року, якщо їх вилов триватиме такими темпами, як зараз,

– кажуть біологи.

Окрім того, у самій Франції вбивають щороку два мільйони червононогих жаб. Їх продають ресторанам за ціною від 50 центів до 1 євро за штуку, тобто за вищими цінами, ніж імпортних.

Зоозахисники вимагають від європейських урядів обмежити імпорт жаб'ячих лапок / Фото Unsplash

Зоозахисники також критикують поводження з тваринами. Як заявила екологічна активістка Шарлотта Нітар, методи вбивства особливо жорстокі: щоб заощадити час, більшість стегон відрізають ножицями або іншими гострими інструментами, не даючи жабам анестезію. Верхня частина, включаючи мозок, потім викидається в стані агонії.

Додамо, що з України до ЄС постачають здебільшого лапки диких жаб, яких виловлюють на півдні Одеської області, в районі Вилкова.