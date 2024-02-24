Цю незвичайну рептилію сфотографував співробітник некомерційної організації HALO Trust Марк Спайсер. "Сором'язливу" амфісбену виявили під час розмінування на території самопроголошеної республіки Сомаліленд на кордоні з Ефіопією.
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"Найсором'язливішу" ящірку-хробака у світі помітили вперше за 90 років
Про сомалійську амфісбену вперше повідомили в 1931 році. Її підвид мешкає на невизнаній території Сомаліленду. Нещодавнє спостереження за представником Ancylocranium somalicum parkeri відбулося в січні цього року.
Спайсер розповів, що його колега Хасан Дуалі покликав його до себе, "щоб показати щось цікаве".
Я пішов за ним, ми обоє були одягнені в ЗІЗ (засоби індивідуального захисту). Він трохи покопався в землі та продемонстрував ящірку-хробака,
– згадав він.
Герпетолог Томаш Мазух з Університету Менделя в Чехії офіційно ідентифікував рідкісну довгу рожеву істоту з двома обличчями як сомалійську гостроносу амфібію.
Сомалійська гостроноса амфісбена / Фото Mark Spicer
Ancylocranium somalicum parkeri, довжиною близько 20 сантиметрів, має схожість з черв'яками у своїй адаптації до життя під землею. Характеризуючись загостреною мордою, меншими очима і посиленим слухом, ця амфібія є цікавим доповненням до тваринного світу.
Зображення дають уявлення про те, наскільки химерно виглядають ці тілесно-рожеві істоти – хоча ми утримаємося від надто різких висловлювань про їхню зовнішність, щоб вони знову не втекли,
– пожартувало видання.
Дослідники виявили амфібій, що мешкають у різних тропічних і субтропічних регіонах Америки, Європи, Близького Сходу та Африки. Однак, було відзначено, що цей конкретний вид був задокументований лише в Сомалі та Ефіопії.
Цей вид був зареєстрований в Сомалі та Ефіопії / Фото Mark Spicer
Амфісбени ведуть потайливий спосіб життя, тому багато їхніх видів і підвидів залишаються погано вивченими.
Зауважимо, раніше у Бразилії виявили найбільшу у світі змію – зелена анаконда або гігантська анаконда. Вона завдовжки 8 метрів, важить майже 200 кілограмів і має голову завбільшки з людську.