Цю незвичайну рептилію сфотографував співробітник некомерційної організації HALO Trust Марк Спайсер. "Сором'язливу" амфісбену виявили під час розмінування на території самопроголошеної республіки Сомаліленд на кордоні з Ефіопією.

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"Найсором'язливішу" ящірку-хробака у світі помітили вперше за 90 років

Про сомалійську амфісбену вперше повідомили в 1931 році. Її підвид мешкає на невизнаній території Сомаліленду. Нещодавнє спостереження за представником Ancylocranium somalicum parkeri відбулося в січні цього року.

Спайсер розповів, що його колега Хасан Дуалі покликав його до себе, "щоб показати щось цікаве".

Я пішов за ним, ми обоє були одягнені в ЗІЗ (засоби індивідуального захисту). Він трохи покопався в землі та продемонстрував ящірку-хробака,

– згадав він.

Герпетолог Томаш Мазух з Університету Менделя в Чехії офіційно ідентифікував рідкісну довгу рожеву істоту з двома обличчями як сомалійську гостроносу амфібію.

Сомалійська гостроноса амфісбена / Фото Mark Spicer

Ancylocranium somalicum parkeri, довжиною близько 20 сантиметрів, має схожість з черв'яками у своїй адаптації до життя під землею. Характеризуючись загостреною мордою, меншими очима і посиленим слухом, ця амфібія є цікавим доповненням до тваринного світу.

Зображення дають уявлення про те, наскільки химерно виглядають ці тілесно-рожеві істоти – хоча ми утримаємося від надто різких висловлювань про їхню зовнішність, щоб вони знову не втекли,

– пожартувало видання.

Дослідники виявили амфібій, що мешкають у різних тропічних і субтропічних регіонах Америки, Європи, Близького Сходу та Африки. Однак, було відзначено, що цей конкретний вид був задокументований лише в Сомалі та Ефіопії.

Цей вид був зареєстрований в Сомалі та Ефіопії / Фото Mark Spicer

Амфісбени ведуть потайливий спосіб життя, тому багато їхніх видів і підвидів залишаються погано вивченими.

Зауважимо, раніше у Бразилії виявили найбільшу у світі змію – зелена анаконда або гігантська анаконда. Вона завдовжки 8 метрів, важить майже 200 кілограмів і має голову завбільшки з людську.