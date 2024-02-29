Поцілований сонцем: у рідкісних чорних мавп народилося "вогняне" дитинча - приголомшливі кадри

У зоопарку Вілснейд у Бедфордширі з'явилося на світ рідкісне дитинча лангура Франсуа з яскраво-помаранчевим хутром. Дитинча народилося у пари листяних мавп, що мешкають у зоопарку, матері Лулу і батька Ванга.

У зоопарку були щасливі побачити Лулу на руках з яскраво-помаранчевим дитинчам. Дослідники називають його "променем надії" для всього виду, що зникає.

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У рідкісних чорних мавп народилося "вогняне" дитинча

Малюки лангура Франсуа народжуються з яскраво-помаранчевою шерстю, попри те, що шерсть обох їхніх батьків чорна.

Таке забарвлення допомагає батькам помітити малюка, коли про нього піклується загін. Однак з часом, коли дитинча підросте, його волосся, як і в батьків, стане чорним,

– кажуть дослідники.

Зазначимо, що лангури Франсуа є видом листяних мавп з Китаю і північного В'єтнаму. Представники цього виду також занесені до Червоної Книги як вид, що перебуває під загрозою.

У зоопарку Бедфордшира народилося дитинча мавпи з яскраво-помаранчевим хутром / Фото ZSL Whipsnade

Дослідження показують, що чисельність цих листяних мавп у дикій природі продовжує скорочуватися, що робить появу на світ нового дитинчати – подією міжнародного значення.

За словами Робінсон, на жаль, у дикій природі справи йдуть не так добре – кількість особин невблаганно скорочується, а тому новонароджене дитинча дійсно є променем надії для цілого виду.

Співробітники зоопарку зазначають, що після народження дитинчати за ним доглядала не тільки мати Лулу, а й старша сестра Нгуєн – саме вона давала матері перепочинок, коли їй потрібно було пити або їсти.

У зоопарку народилося рідкісне дитинча з "вогняною" шерстю / Фото ZSL Whipsnade

Нгуєн поводилася з новонародженим, як зі своєю власною дитиною, так само як це відбувається в дикій природі – 8-річна мавпочка перейняла навички піклування про малюків від старших членів загону.

Дані дослідників свідчать про те, що в дикій природі сьогодні залишилося всього 2 000 приматів цього виду. Основними причинами вимирання виду називають незаконне полювання заради м'яса, а також для використання листяних мавп у традиційних лікувальних цілях.

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У Лондонському зоопарку на світ з'явилося дитинча західної рівнинної горили

17 січня в Лондонському зоопарку з'явився новий мешканець – вперше за 9 років у пари західних рівнинних горил з'явилося дитинча. Крихітне дитинча з'явилося у самки, на ім'я М'юкку, після швидких пологів, які тривали всього 17 хвилин.

Співробітники Лондонського зоопарку зазначають, що його поява є надзвичайно важливою для всього виду, який сьогодні перебуває під загрозою зникнення.