Нестерпна скорбота: мати-шимпанзе 3 місяці носить на руках своє мертве дитинча – сумні фото

На початку лютого 2024 року шимпанзе, на ім'я Наталя, народила дитинча в Біопарку Валенсії, всього за два тижні малюк помер, і відтоді самка відмовляється випускати його з рук. Дитинчатко померло вже кілька місяців тому.

Співробітники зоопарку зазначають, що це не перша трагедія в житті Наталії, у 2018 році вона вже втратила ще одне дитинча. Зазначимо, що дитяча смертність серед шимпанзе неймовірно висока, проте вона може виявитися руйнівною для групи, оскільки соціальні зв'язки та групова згуртованість важливі для цього виду.

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Самка шимпанзе 3 місяці носить мертве дитя на руках

З моменту смерті минуло понад 3 місяці, але самка все ще відмовляється випускати з рук свого нащадка і продовжує носити його.

Наразі ситуація залишається незмінною – самка продовжує виношувати дитинча,

– кажуть співробітники зоопарку.

Важливо розуміти, що така поведінка є природною у шимпанзе і задокументована вченими у цього виду, а також у деяких інших ссавців, наприклад, китів і слонів. Вчені вважають, що поведінка самки є трагічною демонстрацією інтелекту і соціальної складності цього виду.

Шимпанзе – найближчі предки людини і є одними з небагатьох тварин, що володіють розумінням смерті. Численні дослідження вчених уже показали, що шимпанзе реагують на смерть членів групи й демонструють поведінку, подібну до жалоби.



Самки 3 місяці носить мертве дитя / Фото BIOPARC Valencia

Зазначимо, що поведінка самки шимпанзе раніше спостерігалася і в дикій природі. Вчені спостерігали дику зграю шимпанзе на південному сході Гвінеї, вони помітили, що дві матері також носили на руках своїх муміфікованих дитинчат.

За словами керівника дослідження, поведінкового біолога Дори Біро, шимпанзе багато в чому схожі на людей у своїх когнітивних функціях:

співчувають іншим;

мають почуття справедливості;

співпрацюють для досягнення мети.

Те, як шимпанзе сприймають смерть – захопливе питання, але поки що в учених надто мало даних про реакцію цих тварин на кончину знайомих або споріднених особин, причому як у неволі, так і в дикій природі.

Вчені також виявили сильний зв'язок між матерями та потомством, причому цей зв'язок, ймовірно, зберігається навіть після смерті дитинчати.