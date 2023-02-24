У зоопарку Праги народилося перше у Європі дитинча панголіна

Зараз тварина почуває себе добре. Але протягом перших кількох днів після народження дитинча доглядачі зоопарку хвилювались за нього, адже панголін втрачав вагу.

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Причиною виявилося те, що у матері, Ран Хоу Тан, не вистачало молока. Після консультацій з фахівцями з Тайваню була запроваджена програма штучного вигодовування котячим молоком, а організм матері спеціально стимулювали виробляти більше власного.

У Празі народилося дитинча панголіна / Фото AP Photo / Petr David Josek​

Який вигляд має рідкісна тварина / Фото AP Photo / Petr David Josek​

Це змінило ситуацію: зараз представники зоопарку висловлюють обережний оптимізм щодо малюка, який досі не має імені. Водночас його прозвали "Маленька шишка", оскільки нагадує ялинову шишку.

Ми подолали лише першу перешкоду, а інші ще чекають на нас,

– сказав директор зоопарку Мірослав Бобек.

Вага панголіна при народженні становила лише 135 грамів. При цьому, дорослі особини цього виду можуть важити до 15 кілограмів.



У зоопарку Праги народилося перше у Європі дитинча панголіна / Фото AP Photo / Petr David Josek



Зараз тварина почуває себе добре / Фото AP Photo / Petr David Josek

Китайський панголін: що треба знати

Китайський панголін є рідним для південного Китаю та південно-східної Азії. Він є одним із чотирьох видів панголінів, що живуть в Азії, ще чотири можна знайти в Африці.



У зоопарку Праги народилося перше у Європі дитинча панголіна / Фото AP Photo / Petr David Josek

Го Бао, самець панголіна, і Рун Хоу Тан походять із зоопарку Тайбею, провідного розплідника ссавців, на яких активно полюють через луску та м'ясо. Їх важко розводити в неволі, оскільки вони потребують спеціального корму, що містить трутневих личинок, а також потребують певної вологості та температури у своєму вольєрі.

Іноді їх називають лускатими мурахоїдами, адже панголіни – єдині ссавці у світі, які вкриті захисним панциром.

Панцир панголінів – з кератину, білку, що становить також основу людської нігтьової пластини.

з кератину, білку, що становить також основу людської нігтьової пластини. Своїм довгим язиком панголіни злизують мурах і термітів.

М'ясо панголінів вважається делікатесом.

В Африці поширені 4 види панголінів: велетенський панголін, земляний панголін, панголін тризагострений та довгохвостий панголін.

Велетенський панголін, який живе в тропічних лісах Екваторіальної Африки, є найбільшим з усіх відомих науці видів цього ссавця. Тварина сягає 1,8 метра в довжину і важить до 450 кілограмів.

За оцінками, у 2019 році майже 200 000 людей стали жертвами торгівлі луски, яка використовується в традиційній медицині в Азії та інших країнах