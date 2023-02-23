Так, його визнали найстарішим представником свого виду у світі. Нагороду Далай отримав у свій День народження.

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Завдяки заяві ветеринара вдалося підтвердити, що Далаю щонайменше 27 років і 1 день. Це робить його найстарішим представником свого виду. Він перевершив свого попередника, народженого у Вашингтоні ламу Різника, на 108 днів.

Але це ще не все: Далай також є найстарішою ламою в неволі.

Далай і його сім'я у гірському поході / Фото Guinness world records​

Трохи про життя Далая

Спочатку Далай жив на ранчо в Ратоні (Нью-Мексико, США) і був компаньйоном хазяйських дітей. Але дітлахи виросли, тож лама у віці 14 років переїхала до нових власників в Альбукерке (Нью-Мексико, США). І ось уже довгі роки Далай веде щасливе безтурботне життя, здійснюючи численні прогулянки й отримуючи багато нових вражень.

Він став товаришем для дівчинки Самі Стрейтс. Далай – справжній супутник її подорожей на фермі та в прилеглих горах.

Наша донька їздила на ньому, коли була маленькою, а тепер допомагає затягувати його та доглядати за ним, коли йому потрібен спрей від мух або очні краплі,

– розповідають господарі тварини.

Самі виросла, катаючись на спині Далая навколо гір Сандія, згадують її батьки.

Самі і Далай / Фото Guinness world records

Щоправда, бували в житті Далая і прикрощі. Наприклад, коли його лама-компаньйонка померла від старості. Однак, на фермі у чотирилапого рекордсмена з'явився новий друг – карликовий козлик Джелато. Незвичайна парочка прекрасно порозумілася.

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27-й день народження лами став великим святом

Як і належить визначній події, 27-й день народження Далай-лами став великим святом. Він носив чудовий капелюшок і багато святкових помпонів, поки грав із Джелато та ламою Далі.

Тим часом Стрейтс відсвяткувала його з кількома друзями сім'ї, розрізавши величезний шоколадний торт на честь своєї улюбленої лами.

Здоров'я Далая міцне, як і його апетит. Він обожнює додаткову їжу та особливу увагу.