Знову не панди – у зоопарку пофарбували собак: приголомшливі кадри обурили мережу

Китайський зоопарк опинився в епіцентрі скандалу після того, як стало відомо, що собак породи чау-чау розфарбували під панд, щоб не розчаровувати відвідувачів. Собаки, яких виставляли у вольєрі з 8 ранку до 5 вечора щодня, мали розважати й вражати публіку.

У зоопарку пояснили, що хочуть залучити більше людей, однак наразі не можуть дозволити собі утримувати справжніх панд. Тому вдалися до таких заходів.

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У зоопарку замість панд показували пофарбованих чау-чау

В зоопарку Тайчжоу в провінції Цзянсу працівники зоопарку представляли відвідувачам "фальшивих панд". Їм обрізали гриви й пофарбували морди в чорний колір, намагаючись зробити їх схожими на культового китайського ведмедя.



"Фальшивих панд" представили в зоопарку Тайчжоу / Фото Jam Press Vid

Так званих "собак-панд" помістили у вольєр і демонстрували захопленій публіці щодня з 8 ранку до 5 вечора. Виправдовуючись за обман, представник закладу пояснив: "У нас немає ведмедів-панд, тож довелося якось розв'язати цю проблему".

У зоопарку додали, що використана фарба не є токсичною для тварин. А біля вольєрів розміщені таблички, які повідомляють відвідувачів про те, що "собак-панд" не існує.



Біля вольєрів розміщені такі таблички / Фото Jam Press Vid

Крім того, додали у зоопарку, відвідування "собак-панд" включено у вартість вхідного квитка — 20 юанів для дорослих і 10 — для дітей.

Відвідувачі обурилися

Багато відвідувачів звинуватили звіринець у жорстокому поводженні з тваринами. При цьому звіринець скарг на шахрайство не отримав.



У зоопарку пофарбували собак у панд / Фото Jam Press Vid

Користувачі соціальних мереж посміялися з цієї історії та почали змагатися в дотепності. Ось декілька коментарів:

"Чому я не дивуюся, що китайці до цього додумалися";

"Цікаво, на що вони розраховували, коли фарбували тих нещасних песиків?";

"Просто ганьба, як таке можливо?";

"Що ж, це екстремальний спосіб подбати про своїх собак, поки ви на роботі";

"Вони занадто маленькі, щоб так швидко бігати!";

"Такі милі".

Песики-панди розважали публіку: дивіться відео

Також деякі користувачі зауважили, що така мода не нова. Ще десятиліття тому собак фарбували так спеціально у зоомагазинах. Цуценят розбирали дуже швидко.

В зоопарку Китаю ведмеді станцювали танець

Відвідувач китайського зоопарку виконав традиційний танець "Квіткове рукостискання". Одразу 3 чорні ведмеді спонтанно піднялися на задні лапи й приєдналися до танцю.

Одна з тварин бездоганно виконала танець, а інші два ведмеді постали перед труднощами. З усім тим, туристи були в захваті від дій звірів. Відео одразу завірусилося у мережі.