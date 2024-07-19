Ведмедик змінив правила гри: в зоопарку панду вирішили навчити баскетболу – курйозне відео

Тваринки постійно потрапляють у кумедну ситуації, намагаючись відтворити деякі "людські" моменти у своїх життях. Наприклад, вони дедалі частіше бажають спробувати себе в активних розвагах, притаманним людям.

Так сталося і з пандою в китайському зоопарку. Дивовижним чином незграбна і волохата спортсменка підкорила інтернет-спільноту своїм унікальним стилем гри в баскетбол.

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В зоопарку Китаю панду вирішили навчити баскетболу

У вірусному відео розумна панда привернула увагу глядачів тим, що кинула виклик класичним правилам гри. Замість того, щоб просто закинути м'яч у кошик, ця винахідлива панда вирішила створити власний метод підрахунку очок, втиснувши власні п'ять очок у кільце.

Панда-мінімаліст, яка демонструє ефективність та інновації, переосмислила баскетбол, заощаджуючи енергію та впроваджуючи нову техніку кидка в кільце задом наперед. Завдяки цьому унікальному підходу чорно-білий першопроходець може стати сильним претендентом на золоту медаль у майбутній олімпійській дисципліні.

Що витворила панда: дивіться відео

В Китаї зоопарк заборонив 12 туристам відвідувати панд

У Китаї з'явився культ панд, тож покарання забороною відвідувати їх у зоопарку тут нікого не дивує. Нещодавній інцидент у Ченду – лише останній приклад жорстокого поводження туристів з тваринами.

Дослідницька база розведення великих панд наклала довічну заборону на відвідування 12 туристам, які погано поводилися з тваринами. Їм назавжди заборонили відвідувати місцевий центр за кидання різних предметів, таких як бамбукові пагони, льодяникові палички, сигарети, яйця і хліб, а також за плювки в ігрову зону панд. Важливо підкреслити, що панди не постраждали від цих дій.