Зоопарк у Великій Британії відкрив вакансію відлякувача чайок

Там набирають команду людей, які перевдягнуться в костюми птахів і відлякуватимуть надокучливих чайок. Нестандартну вакансію опублікували на сайті звіринця.

Читайте також Розговорився з людьми: загублений папуга повернувся додому завдяки спілкуванню на вечірці

Ми, звісно, любимо всіх тварин. І Блекпулу, як морському курорту, не бракує чайок. Однак вони завдають неприємностей, коли справа доходить до спроби вкрасти їжу в гостей і з вольєрів тварин. Потрібно зробити все можливе, щоб не допустити їх до головних їдалень,

– зазначають у зоопарку.

Посада вказана як "відлякувач чайок / помічник з обслуговування відвідувачів". В головні обов'язки входить носіння ростового костюма птаха.

Вимоги до кандидатів:

дружній;

енергійній;

гнучкий;

легкий на підйом.

Охочих просять звертатися до зоопарку.

У зоопарку підкреслюють, що люблять усіх живих істот, але чайки постійно крадуть їжу у відвідувачів і тварин, тому Blackpool хоче віднадити їх за допомогою спеціального персоналу.