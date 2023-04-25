Зоопарк у Великій Британії відкрив вакансію відлякувача чайок
Там набирають команду людей, які перевдягнуться в костюми птахів і відлякуватимуть надокучливих чайок. Нестандартну вакансію опублікували на сайті звіринця.
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Ми, звісно, любимо всіх тварин. І Блекпулу, як морському курорту, не бракує чайок. Однак вони завдають неприємностей, коли справа доходить до спроби вкрасти їжу в гостей і з вольєрів тварин. Потрібно зробити все можливе, щоб не допустити їх до головних їдалень,
– зазначають у зоопарку.
Посада вказана як "відлякувач чайок / помічник з обслуговування відвідувачів". В головні обов'язки входить носіння ростового костюма птаха.
Вимоги до кандидатів:
- дружній;
- енергійній;
- гнучкий;
- легкий на підйом.
Охочих просять звертатися до зоопарку.
У зоопарку підкреслюють, що люблять усіх живих істот, але чайки постійно крадуть їжу у відвідувачів і тварин, тому Blackpool хоче віднадити їх за допомогою спеціального персоналу.