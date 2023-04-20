Загублений папуга повернувся додому завдяки людям на вечірці

Американець почав доглядати за папугою коли йому було всього 4 – 5 тижнів і його ще потрібно було годувати з піпетки. Коли його кохана зателефонувала і повідомила, що улюблена пташка вилетіла, чоловік був розбитий.

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Я подумав, що є 50% ймовірність, що його щось з'їсть. Він дуже доброзичливий і дуже милий. Тікі не кричить, не б'ється. Він розмовляє і видає милі звуки весь день. Його дуже важко не любити,

— розповів Чедвелл.

За словами чоловіка, коли його дружина зателефонувала і сказала, що Тікі вилетів з дому, коли вона вийшла підмести веранду, він злякався за безпеку свого птаха, який все своє життя провів у домашніх умовах. Він додав, що його папуга немає поняття, що будь-яка тварюка може спробувати з'їсти його.

Брент ходив вулицями навколо свого будинку рано-вранці перед роботою і пізно ввечері після повернення додому. Чоловік просив усіх, хто траплявся йому на шляху, стежити за маленькою зеленою пташкою. Також він розмістив фотографію Тікі у соціальних мережах.

Чоловік розмістив фотографію Тікі у Facebook у групах, присвячених втраченим тваринам / Фото Yahoo.News​

У міру того, як йшли дні, чоловік дедалі більше турбувався про те, що ніколи не знайде свого улюбленця. Він сподівався, що птах у пошуках їжі та води приземлиться на чийсь двір, і хтось зверне на нього увагу. У Великодню неділю американець отримав повідомлення від людини, яка знайшла Тікі.

Я одразу ж почав плакати, бо був такий щасливий,

— сказав він.

Як виявилося, папуга приземлився на задньому дворі сім'ї, яка влаштувала великодню вечірку. Чоловік на вечірці знову і знову почав чути "Пікабу" і подумав, що це грають його племінниця та племінник. Втім, він обернувся і побачив папугу. Його сестра, яка працює у ветеринарній клініці, змогла переконати птаха підійти до них, щоб дати йому трохи їжі та води. Члени сім'ї зайшли до Facebook, щоб знайти інформацію про зниклого пташку, і зв'язалися з Чедвеллом.



Тікі, який загубився / Фото Yahoo.News​

Власник тварини одразу кинувся до свого улюбленця. Чоловік надзвичайно вдячний сім'ї, яка знайшла Тікі, і всім людям, які допомогли поширити інформацію у Мережі. Також він закликав усіх, хто може втратити свій домашніх тварин, не здаватися та продовжувати пошуки.