"Вони ніжніші, ніж люди": камери зафіксували пристрасні любощі ягуарів під покровом ночі
Джерело:інстаграм @paradisewildlifepark
Ягуари демонструють своє кохання інколи сильніше, ніж люди. Про це свідчить відео з Хартфордширського зоопарку, що в Англії, який відомий також під назвою Райський парк дикої природи.
Пропонуємо і вам насолодитися цими милими кадрами. Можливо, вони змусять підійти до своєї половинки та обійняти її.
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Пристрасні любощі ягуарів під покровом ночі
Ролик, знятий камерами нічного бачення, показує, як ягуар Камаль і його кохана Кедера ніжно труться одне до одного й обіймаються перед сном.
Ягуари демонструють кохання краще, ніж деякі люди / Фото з інстаграму @paradisewildlifepark
На кадрах видно, як Камаль ніби будить Кедеру лапою. Після чого вона повертається до нього. Ягуар-чоловік обіймає кохану могутніми лапами і ніби цілує в шию. Та ж своєю чергою задоволено мурчить.
Ягуар-чоловік обіймає кохану могутніми лапами і ніби цілує в шию / Фото з інстаграму @paradisewildlifepark
Цей зворушливий момент підкорив серця тисяч людей у соціальних мережах, де кадри активно поширюються та збирають безліч коментарів:
- "Це неймовірно мило! Я ніколи не бачила, щоб тварини, які здаються такими суровими, були такими ніжними один до одного".
- "Це просто чарівно! Це відео зробило мій день".
- "Я така рада, що ці ягуари мають одне одного. Вони здаються дуже щасливими".
- "Вони ніжніші, ніж люди".
За словами працівників зоопарку, Камаль – "великий кіт із золотим серцем".
Він дуже спокійний ягуар, але любить гратися. Він до нестями закоханий у Кедеру,
– йдеться на сайті зоопарку.
З грудня 2014 року в парку "Парадайз" мешкає надзвичайно активна кішка Кедера. Вона народилася в Польщі і переїхала до англійського зоопарку в рамках європейської програми розведення. В рамках цієї ініціативи Кедера ділить своє середовище проживання з Камалом. Пара відсвяткувала появу дитинчати у 2017 році.