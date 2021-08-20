Зоопарк навпаки: у Південній Африці леви стрибають на клітку з туристами – епічні фото, відео

Якщо ви завжди мріяли побачити левів надзвичайно близько – заповідник у Гаррісміті, Південно-Африканська Республіка, придумав таку розвагу. Відвідувачів там садять у клітку, а леви підходять до них.

Автором ідеї став німецький фотограф, який часто робить світлини у заповіднику GG. Саме він подарував закладу своєрідну клітку для фотографів.

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Леви самі стрибають на клітку з відвідувачами / Фото ©ggconservation / CATERS NEWS

Туристів розміщують у спеціальному міцному кубі, що витримує вагу левів. Крізь невеликі отвори можна робити фото.

Ідею трансформувати клітку для фотографів у туристичний об'єкт придумали після німецького телешоу, знятого тут. Тоді людей помістили в клітку з оргскла.

Більше фото незвичної розваги / Фото ©ggconservation / CATERS NEWS

Чому така розвага є корисною

У такій спосіб можна безпечно та гуманно спостерігати за дикою природою.

спостерігати за дикою природою. Клітку регулярно перевіряють, щоб вона витримувала вагу левів.

щоб вона витримувала вагу левів. Хижакам ця розвага також йде на користь – вони отримують розумову та фізичну стимуляцію, що корисна для будь-яких тварин у неволі.

що корисна для будь-яких тварин у неволі. Дохід, який отримує заповідник, дає змогу годувати й захищати левів, що перебувають під опікою.

Заповідник та некомерційна організація GG займається порятунком левів. Наразі вони очікують на прибуття ще 17 тварин із закритого зоопарку на Близькому Сході.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Ізадже вся продукція цього бренду створена з додавання корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

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У заповіднику леви стрибають на клітку з відвідувачами: епічне відео