Геловін вже майже настав, але ці вражаючі істоти – не жарт та не розіграш. Вони справді існують та привертають увагу любителів тварин з усього світу.

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Кажани-привиди



Кажани-привиди харчуються маленькими тваринами / Фото Wikimedia commons

Легенди про вампірів подарували кажанам погану репутацію. Чимало людей досі вважають, що ці тварини нападають на людей і п'ють кров.

Але це не так. У світі існує понад 1300 видів кажанів, і з них тільки 1 вид справді нападає на хребетних. Однак здобиччю цих кажанів стають зовсім не люди, а невеличкі тваринки та птахи.

Назву "привиди" ці кажани отримали завдяки своєму блідому забарвленню. Вони мають дивовижний та трохи лякаючий спосіб полювання: безшумно спускаються до здобичі, обвивають її крилами, пронизують зубами та з'їдають майже повністю, з пір'ям, хутром та кістками.

Метелики-канібали



Метелики-монархи їдять власну гусінь / Фото Matt Kane / TNC

Вчені нещодавно приголомшили спостереженням, що метелики-монархи їдять гусінь. Вони атакують живу гусінь своїми лапками, а потім висмоктують внутрішні органи майбутніх метеликів.

Мурахи-зомбі



Мурахи-теслі інколи стають жертвами грибів / Фото Katja Schulz / Flicr

Мурахи-теслі інколи піддаються впливу грибів. Фактично, тіло мурахи стає тільки "посудиною", яку контролює гриб.

Спори грибів можуть проникнути в тіло комахи та захопити його. Під дією спор мурахи залишають свою колонію, залізають на дерево та прикріплюються до нижнього боку листка. Після того, як мураха знаходить для гриба місце, комаха гине. А гриб росте й згодом його спори падають на землю, щоб "захопити" тіла нових комах.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.