Золоті рибки можуть бути водіями: вчені приголомшили новим дослідженням

Усім відомо, що золоті рибки мають надзвичайно коротку пам'ять. Але нещодавно ізраїльські вчені з'ясували, що ці риби можуть керувати транспортним засобом.

Цікаве дослідження провели науковці з Університету Бен-Гуріона. У ході вони з'ясували, що золоті рибки мають здібності керувати роботизованим транспортним засобом. Вони роблять це, щоб "доїхати" до певної цілі та отримати винагороду.

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Як проводили експеримент

Рибу в акваріумі з водою помістили на платформу з колесами. Потім камера фіксувала напрямки, у яких рухалася тварина. Фактично, камера записувала рух до цілі – рибка вдарялася об скло, щоб досягнути мети.

Коли риба правильно "керувала" транспортним засобом, то отримувала винагороду – їжу.

Після кількох днів тренувань риба наблизилася до мети,

– розповідають дослідники.



Так відбувався експеримент / Фото Bob Yirka

Риби продовжували правильно кермувати платформою, навіть якщо їх переривали у процесі. Піддослідних не збили з пантелику навіть хибні цілі, які виставили дослідники.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Як проводили експеримент: дивіться відео