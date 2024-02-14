Пройшла 965 кілометрів: собака, яка зникла, повернулася додому через 4 роки

У США собака, який зник у 2020 році з будинку сім'ї в Колорадо, знайшовся 4 роки потому біля мексиканського кордону. Тварина подолала відстань майже в 965 кілометрів.

Бенджаміну Бакстеру довелося переїхати, але в новому будинку не дозволялося тримати собак. Поки хлопець шукав інше житло, домашня тварина втекла від друга його родини. Господар вже і не сподівався, що знову побачить свого вихованця, але трапилося диво.

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Петчес деякий час жив у друга сім'ї, звідки потім втік

13-річний Бенджамін прийняв рішення всиновити 6-тижневе цуценя, на ім'я Петчес. Однак, у 2020 році він мусив переїхати до Небраски на нову роботу. На жаль, його новий орендований будинок не дозволяв присутність собак.

Бенджаміну було 13 років, коли він узяв додому 6-тижневе цуценя / Скриншот з відео

У пошуках нового місця проживання, де можна було б тримати улюбленця, Петчес знайшов тимчасовий притулок у сім'ї друга в Калхані, штат Колорадо. Але він пробув в нього всього кілька місяців і втік.

Спочатку я не хвилювався, оскільки Петчес уже не раз тікав, але коли минуло кілька днів, а на оголошення про зникнення собаки не було жодних відгуків, я втратив надію,

– каже Бакстер.

31 січня 2023 року дружині американця, Елізабет, зателефонувала його мати й сказала, що їй дзвонили й повідомляли про те, що собака був знайдений у Лас-Крусесе, штат Нью-Мексико, але вона підозрює, що це може бути шахрайство. Бакстер зв'язався з притулком і незабаром переконався, що у них дійсно є його домашня тварина.

Собака знайшовся через 4 роки: дивіться відео

Петчеса привезли з Нью-Мексико в будинок друга сім'ї в Колорадо, куди, за словами господаря, він скоро поїде, щоб забрати його до себе назовсім.

Собака-поводир, яка зникла 2 роки тому, знайшлася

Собака-поводир Плюша перелякалася вибухів і пострілів та втекла ще 24 лютого 2022 року. Її незрячий господар Сергій Гаврилюк до останнього не вірив, що ще обійме свою улюбленицю і помічницю.

І врешті сталося диво – йому зателефонував знайомий кінолог і сказав, що його Плюша знайшлася. Ця історія гідна сценарію кіно.