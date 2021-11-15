Знайдіть двійника своєї тварини на картині: Google пропонує нову розвагу

У 2018 році в Google з'явилася функція Art Selfie. Завдяки їй користувачі можуть порівняти своє фото зі світовими шедеврами живопису та знайти намальованого "двійника". Тепер ця функція доступна і для домашніх тварин.

Для того, щоб знайти двійника свого котика, песика чи навіть черепахи, потрібно встановити додаток Google Arts & Culture. Він доступний для скачування в App Store та Google Play Market.

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Додаток порівняє фото вашого улюбленця із картинами митців / Колаж 24 каналу

Штучний інтелект шукає двійників

Завдяки технології штучного інтелекту програма під назвою Pet Portraits проаналізує фото вашого собаки, кота, папуги, рибок, птахів, черепах тощо. І знайде двійників за допомогою каталогу Google Arts & Culture.

У колекції Google оцифровані десятки тисяч різноманітних картин і фотографій, що надані галереями й музеями з усього світу.

Програма автоматично обрізає фото улюбленців та картинку із твариною, що надати їм максимальну схожість. На фотоколажі також є ім'я автора картини.

Ось так Pet Portraits підібрав двійника кішці Багірі.



Кішка редакторки розділу Pets та її "двійник" / Фото 24 каналу

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Більше фото дивіться тут / Фото 24 каналу

У каталозі Google Arts & Culture зібрані полотна відомих художників, а також давньоєгипетські статуетки, мексиканський стрит-арт, традиційні китайські акварелі та ще чимало різних форм мистецтва різних країн та епох.

Знайти додаток можна на офіційному сайті.

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Як працює Pet Portraits: дивіться відео