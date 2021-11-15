Для того, щоб знайти двійника свого котика, песика чи навіть черепахи, потрібно встановити додаток Google Arts & Culture. Він доступний для скачування в App Store та Google Play Market.
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Додаток порівняє фото вашого улюбленця із картинами митців / Колаж 24 каналу
Штучний інтелект шукає двійників
Завдяки технології штучного інтелекту програма під назвою Pet Portraits проаналізує фото вашого собаки, кота, папуги, рибок, птахів, черепах тощо. І знайде двійників за допомогою каталогу Google Arts & Culture.
У колекції Google оцифровані десятки тисяч різноманітних картин і фотографій, що надані галереями й музеями з усього світу.
Програма автоматично обрізає фото улюбленців та картинку із твариною, що надати їм максимальну схожість. На фотоколажі також є ім'я автора картини.
Ось так Pet Portraits підібрав двійника кішці Багірі.
Кішка редакторки розділу Pets та її "двійник" / Фото 24 каналу
Більше фото дивіться тут / Фото 24 каналу
У каталозі Google Arts & Culture зібрані полотна відомих художників, а також давньоєгипетські статуетки, мексиканський стрит-арт, традиційні китайські акварелі та ще чимало різних форм мистецтва різних країн та епох.
Знайти додаток можна на офіційному сайті.
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Як працює Pet Portraits: дивіться відео