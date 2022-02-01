Знаходить "нових господарів": собака вигадав метод, як довше грати в парку

Часто собаки не хочуть завершувати прогулянку та воліють ще побігати. Для цього вони вигадують різноманітні хитрі та кумедні методи.

Собака, якого назвали Осо, вигадав особливий метод, як йому довше залишатися на вулиці.

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Коли господиня Кароліна Палуді намагається забрати його додому, чотирилапий підходить до абсолютно незнайомих людей та вдає, ніби він їх домашній улюбленець.



Собака із господинею / Фото OSO.THE.GOLDEN​

"Осо робить це щоразу, коли настає час покидати парк. Він зближується з іншою сім'єю та повністю мене ігнорує", – розповіла Кароліна Палуді.

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За словами господині, собаці вдається добре опановувати роль чужого вихованця та взаємодіяти з "новими господарями". Наприклад, він може зайнятися з ними йогою. Люди, які стають частиною плану Осо, із задоволенням спілкуються з добрим собакою.

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Попри всі свої хитрі методи, чотирилапий завжди повертається додому разом з Кароліною. Адже не може проміняти господиню на когось іншого.

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