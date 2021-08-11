Зірка тіктоку: дуже високий собака збирає мільйони переглядів

Користувачі соцмережі тікток були шоковані, коли побачили відео з дуже високою собакою. Дописи з великим домашні улюбленцем збирають мільйон переглядів та багато поширень.

Російський хорт має довгу морду, тіло та ноги. Його зріст складає 1,7 метра.

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Високий хорт Еріс став зіркою тіктоку

Ця порода також відома як російський вовкодав – це мисливська порода хорта, яку у 1800-х роках полюбляли аристократи. Ці собаки були чудовими мисливцями, адже вони дуже швидкі. Цей вид спеціально створений для полювання у великих зграях.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Характерний зовнішній вигляд цих тварин дуже вражає. Нова зірка тіктоку не виняток. Еріс має довгу білу шерсть, обличчя з довгим носом і дуже кремезне тіло. На відео собака стоїть на передніх лапах, спираючись на бильця, та задоволено виляє хвостиком.

Еріс найбільше вражає шанувальників своїм зростом, тому вони залишають кумедні коментарі на кшталт "полярний собака-жирафа" "вона вища за мене!" та "людська локшина".

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Хоча Еріс і висока собака, але вона не зрівняється з рекордсменом Фредді, зріст якого складає 2,4 метра. Якщо ви теж захотіли такого улюбленця, вам варто знати, що ця порода витончених, струнких та легковажних собак дуже полюбляє проводити час з господарями. Подбайте про достатню територію для бігу і заводьте нову собаку.