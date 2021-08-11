Зірка тіктоку: дуже високий собака збирає мільйони переглядів

11 серпня 2021 , 10:45
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Джерело:

Daily paws

Користувачі соцмережі тікток були шоковані, коли побачили відео з дуже високою собакою. Дописи з великим домашні улюбленцем збирають мільйон переглядів та багато поширень.

Російський хорт має довгу морду, тіло та ноги. Його зріст складає 1,7 метра.

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Високий хорт Еріс став зіркою тіктоку

Ця порода також відома як російський вовкодав – це мисливська порода хорта, яку у 1800-х роках полюбляли аристократи. Ці собаки були чудовими мисливцями, адже вони дуже швидкі. Цей вид спеціально створений для полювання у великих зграях.

She’s a people person. ##QuickBooksVictoryPose ##bigdog ##borzoi ##idk

♬ Happy Dog - DJ Moody
Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Характерний зовнішній вигляд цих тварин дуже вражає. Нова зірка тіктоку не виняток. Еріс має довгу білу шерсть, обличчя з довгим носом і дуже кремезне тіло. На відео собака стоїть на передніх лапах, спираючись на бильця, та задоволено виляє хвостиком.

Lemme know b/c I’m lost. ##DontSpillChallenge ##borzoi ##bigdog ##sighthound ##what

♬ original sound - Eris The Borzoi

Еріс найбільше вражає шанувальників своїм зростом, тому вони залишають кумедні коментарі на кшталт "полярний собака-жирафа" "вона вища за мене!" та "людська локшина".

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Хоча Еріс і висока собака, але вона не зрівняється з рекордсменом Фредді, зріст якого складає 2,4 метра. Якщо ви теж захотіли такого улюбленця, вам варто знати, що ця порода витончених, струнких та легковажних собак дуже полюбляє проводити час з господарями. Подбайте про достатню територію для бігу і заводьте нову собаку.

Автор: Ірина Бенцак