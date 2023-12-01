На Синевир прийшла справжня зима: яскраві фото тварин серед засніжених краєвидів

Закарпаття вже в сильних обіймах зими, його гірські схили та ялинки вкриті шаром снігу. Мальовничі засніжені краєвиди привернули увагу багатьох, адже нещодавно в біопарку "Синевир" поділилися яскравими фотографіями, на яких тварини серед цієї зимової гавані.

Зараз у біопарку можна побачити 16 оленів, 10 лам та 4 віслюків. Про це розповів власник біопарку "Синевир" Юрій Тюх.

Дивіться також Румунські ведмедики на трасі у Карпатах зачарували мережу: де їх побачили

Звірі на Синевирі вже в обіймах зими

Нещодавно опубліковані фото Тюхом демонструють сцени з парку, де олені граціозно пересуваються по засніженій місцевості.

Олені в біопарку "Синевир" / Фото Юрій Тюх

На кадрах видно, як вони займаються різними видами діяльності, зокрема бігають і беруть участь у дружніх змаганнях з рогами. Примітно, що олені дивно поводяться з відвідувачами, час від часу заглядаючи їм у руки.

Олені в біопарку "Синевир" / Фото Юрій Тюх

Адміністрація парку також повідомила, що найближчим часом у парку мають з'явитися ще олені.

У нас можна побачити собак породи ірландський вовкодав – це дуже стара і рідкісна порода. В Україні є такі тільки в зоопарку у Василівці, але зараз там окупована територія,

– зазначає Юрій Тюх.

Гостей у біопарку зараз іще мало, він відкривається тільки на вихідні. У будні парк закритий для відвідування.

Ірландський вовкодав / Фото Юрій Тюх

Що треба знати про біопарк?

Біопарк "Синевир" відкрився у січні 2022 році на території Національного природного парку "Синевир" як ще один туристичний об'єкт. Туди завезли благородних оленів із господарств Угорщини, Австрії, Англії. Після розведення їх планувалося відпускати у ліс.

Зимова атмосфера на Закарпатті / Фото Юрій Тюх

Локація розташована поряд із центральною дорогою до озера Синевир. У біопарку можна побачити новий міст на місці зруйнованого паводком чверть століття тому. При цьому це не просто міст, а зменшена копія Музею лісу і сплаву, який паводок забрав в 1998 році.