Із зоопарку на Львівщині до Німеччини відправили двох гімалайських ведмедиць

Ведмедиці перетинають кордон зі справжніми українськими паспортами. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської митниці.

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Це дві дівчинки – Пушинка та Умка віком сім і три роки, які народилися в Подільському зоопарку, що у Вінниці.

Там на них чекають місцеві женихи. На жаль, у час війни навіть тваринки змушені покидати рідну землю, аби жити в спокої і дати здорове потомство. А ще 1 квітня Умка святкуватиме свій день народження,

– йдеться у повідомленні.



Зі Львівщини до Німеччини відправили двох гімалайських ведмедиць / Фото Львівської митниці​

Цікаво, що перетинали кордон чотирилапі зі справжніми українськими паспортами, де вказано не лише календар щеплень, але й цікаві особливості. До прикладу, вміння "чудово лазити по деревах, знаходити укриття в дуплі, застеляти його листям і впадати у сплячку".



Ведмедиці перетинали кордон з українськими паспортами / Фото Львівської митниці