Втім, ці тварини потребують особливого ставлення, оскільки пережили стрес. Корисними порадами, як правильно поводитися з такою твариною, поділилися організації UAnimals та EdEra.

У дописі вони поділилися низкою рекомендацій щодо того, як підготуватися до появи нового члена сім'ї.

Як допомогти тварині звикнути до нового дому

підготуйте улюбленцю корм, що відповідає його породі, віку та особливостям здоров'я;

облаштуйте затишне місце в домі, покладіть туди іграшки, плед, щоб тварина почувала себе спокійно та у безпеці;

завчасно організуйте похід до ветеринара, щоб оцінити стан здоров'я та вчасно виявити можливі захворювання. Також лікар надасть поради щодо догляду;

Під час адаптації тварини потрібно бути терплячими – тварина має у власному темпі познайомитися з усіма членами родини та територією;

тварина має у власному темпі познайомитися з усіма членами родини та територією; якщо у родині є діти, перший час контакт з твариною має відбуватися винятково під наглядом дорослих;

тварину варто заохочувати смаколиками за правильну поведінку (туалет у відповідному місці, виконання команд тощо).

Також експерти радять проводити з улюбленцем якомога більше часу – гратись, гуляти, бути уважним та лагідним.

Особливо потрібно не ігнорувати агресивну або "дивну" поведінку. Тварина, яка пережила у минулому травматичний досвід, потребує допомоги та більше часу, щоб звикнути. За потреби варто звернутися до зоопсихолога.

Якщо ви завели собаку, то поступово соціалізуйте її з іншими тваринами.

Що робити, коли тварина боїться гучних звуків

Будьте поруч та підбадьорюйте тварину, говоріть спокійним голосом, гладьте. Собаку можна легенько поплескувати долонею по боках та спині, приказуючи, що все добре. Спробуйте відвернути увагу собаки – запропонуйте смаколик, іграшку або виконати команду. Намагайтесь гуляти у спокійний час, уникайте виходу на вулицю під час повітряної тривоги. Перевірте надійність амуніції та наявність адресника, адже через переляк собаки часто тікають. Не сваріть тварину, коли вона боїться: це не допоможе заспокоїтися, але зруйнує її довіру до вас. Якщо тварина перебуває у шоковому стані, варто застосовувати заспокійливі засоби, але попередньо проконсультуватися з лікарем.

Притулки, з яких можна взяти тварину

Крім того, організації поділилися списком притулків, у яких перебуває велика кількість тварин. Всі вони шукають нові сім'ї:

Сіріус;

Гостомельський притулок для тварин;

КП Центр поводження з тваринами;

Дай лапу;

Бест Френдс;

Happy Paw;

Притулок для тварин Gaia;

У добрі руки.

Пам'ятайте маленькі друзі потребують нашої підтримки. Тож робіть добрі діла!