Втім, ці тварини потребують особливого ставлення, оскільки пережили стрес. Корисними порадами, як правильно поводитися з такою твариною, поділилися організації UAnimals та EdEra.
У дописі вони поділилися низкою рекомендацій щодо того, як підготуватися до появи нового члена сім'ї.
Як допомогти тварині звикнути до нового дому
- підготуйте улюбленцю корм, що відповідає його породі, віку та особливостям здоров'я;
- облаштуйте затишне місце в домі, покладіть туди іграшки, плед, щоб тварина почувала себе спокійно та у безпеці;
- завчасно організуйте похід до ветеринара, щоб оцінити стан здоров'я та вчасно виявити можливі захворювання. Також лікар надасть поради щодо догляду;
- Під час адаптації тварини потрібно бути терплячими – тварина має у власному темпі познайомитися з усіма членами родини та територією;
- якщо у родині є діти, перший час контакт з твариною має відбуватися винятково під наглядом дорослих;
- тварину варто заохочувати смаколиками за правильну поведінку (туалет у відповідному місці, виконання команд тощо).
Також експерти радять проводити з улюбленцем якомога більше часу – гратись, гуляти, бути уважним та лагідним.
Особливо потрібно не ігнорувати агресивну або "дивну" поведінку. Тварина, яка пережила у минулому травматичний досвід, потребує допомоги та більше часу, щоб звикнути. За потреби варто звернутися до зоопсихолога.
Якщо ви завели собаку, то поступово соціалізуйте її з іншими тваринами.
Що робити, коли тварина боїться гучних звуків
- Будьте поруч та підбадьорюйте тварину, говоріть спокійним голосом, гладьте. Собаку можна легенько поплескувати долонею по боках та спині, приказуючи, що все добре.
- Спробуйте відвернути увагу собаки – запропонуйте смаколик, іграшку або виконати команду.
- Намагайтесь гуляти у спокійний час, уникайте виходу на вулицю під час повітряної тривоги.
- Перевірте надійність амуніції та наявність адресника, адже через переляк собаки часто тікають.
- Не сваріть тварину, коли вона боїться: це не допоможе заспокоїтися, але зруйнує її довіру до вас.
- Якщо тварина перебуває у шоковому стані, варто застосовувати заспокійливі засоби, але попередньо проконсультуватися з лікарем.
Притулки, з яких можна взяти тварину
Крім того, організації поділилися списком притулків, у яких перебуває велика кількість тварин. Всі вони шукають нові сім'ї:
- Сіріус;
- Гостомельський притулок для тварин;
- КП Центр поводження з тваринами;
- Дай лапу;
- Бест Френдс;
- Happy Paw;
- Притулок для тварин Gaia;
- У добрі руки.
Пам'ятайте маленькі друзі потребують нашої підтримки. Тож робіть добрі діла!