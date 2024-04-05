Їхні зіниці мають форму серця. Мовиться про жовточеревих жаб (Bombina variegata).

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На Землі є жаби, у яких замість зіниць сердечка

Жовточереві жаби демонструють виняткову адаптацію до мулистого середовища. Ці амфібії мають коричневі спини та яскраво-жовті черевця. На зимові місяці ці жаби впадають у сплячку, щоб навесні вийти на шлюбний період.

Дослідники виявили, що жовточереві жаби мають унікальні зіниці у формі серця, які допомагають їм у пошуках партнера. Ця особливість – лише одна з багатьох незвичайних форм, що зустрічаються у безхвостих тварин, до яких відносяться жаби та лягушки.

Жовточереві жаби мають зіниці у формі сердечок / Фото Shutterstock

Вчені ще не визначили переваги унікальної форми зіниць земноводних. Однак, виявили, що попередні асоціації між формою зіниць і способом життя можуть не стосуватися цих істот.

Свою нову роботу вчені вирішили присвятити дивному світу форм зіниць безхвостих тварин. Загалом команда вивчила зображення 3 200 видів і виявила, що зіниця безхвостих тварин являє собою дуже пластичну структуру, яка за весь час існування групи розвинула 7 основних форм.

Водночас вчені не змогли встановити зв'язок між формою зіниць тварини та її звичками. Але було відзначено, що водні безхвості тварини, як правило, мають круглі зіниці.

На Землі є жаби, у яких замість зіниць сердечка / Фото Shutterstock

У більш ранніх дослідженнях учені вже виявили зв'язок форми зіниць із добовою активністю. Наприклад, для травоїдних ссавців, як правило, характерні горизонтальні зіниці, для денних хижаків – круглі зіниці, а для нічних і аритмічних хижаків – вертикальні щілинні зіниці.

Однак результати нового дослідження показують, що до безхвостих тварин ці висновки незастосовні.