Жорстоко та немодно: чому нікому не варто відвідувати контактний зоопарк

На жаль, контактні зоопарки – не рідкість в Україні. Люди ведуть туди своїх дітей та йдуть самі, щоб зробити "миле фото" для соцмереж.

Розповідаємо, чому контактні зоопарки – це негативне явище, якого слід уникати. Не ходіть самі та не водіть туди своїх дітей – це не тільки жорстоко, а ще й небезпечно для вашого здоров'я.

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Що відомо про контактні зоопарки

Це заклади, де утримують тварин, що не становлять прямої небезпеки для людини. Саме тому у таких зоопарках людям дозволяють торкатися й гладити звірів.

Чому не варто відвідувати контактний зоопарк

Тварини страждають

Дикі звірі не мають постійно спілкуватися із людьми. Вони буквально божеволіють від постійної уваги та неможливості заховатися чи уникнути контакту.

Уявіть, що вашого кота або собаку постійно зачіпають чужі люди – коли той їсть, спить, хворіє чи не має настрою. Впевнені, ви б були проти такої жорстокості. Тварини в контактному зоопарку не мають куди дітися від таких контактів.

Погані умови утримання

Звірі в зоопарках – це всього лиш товар, який замінять новим, якщо буде потрібно. Тваринки не мають вигулу, їх клітки надто тісні, а самі вони часто отримують травми від "обіймів" дітей та дорослих.

Це шкідливо для дітей

Дітей потрібно виховувати з точки зору повагу до всього живого. А в контактних зоопарках тварини постають усього лиш іграшками, з якими можна бавитися, заплативши гроші.



Тварини у контактному зоопарку можуть завдати відвідувачам травми / Фото Unsplash

Небезпека укусів

Дикі звірі можуть вкусити малечу та дорослих, подряпати, вдарити копитом тощо. Власники зоопарків зазвичай не несуть жодної відповідальності – це й не дивно, адже ви самі погодилися надто близько спілкуватися з дикими звірами.

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Поширення захворювань

Нерідко такі зоопарки не проходять належний ветеринарний контроль. Тварини там можуть переносити різні захворювання, навіть смертельні для людини – у тому числі й сказ.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

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Чому не варто йти в контактний зоопарк?

1. Умови утримання тварин Більшість контактних зоопарків утримують тварин в жахливих умовах. Звірі на все життя позбавляються вигулу, простору для прогулянок і умов для розмноження.

2. Страждання тварин Крім самих умов утримання знущанням є сама суть контактних зоопарків. Тварини буквально божеволіють від постійного контакту з людьми, а також отримують регулярні травми від занадто тісних обіймів дитини.

3. Негативний вплив на дитину Деякі батьки вважають, що контактні зоопарки вчать дітей гармонійного співіснування з тваринами. Насправді ж така розвага формує у дитини спотворене уявлення про те, що тварина є не більше ніж іграшкою в руках людини.

4. Небезпека для дитини Найпоширенішою травмою в контактних зоопарках є укуси й подряпини від тварин. Не рідкісні випадки, коли відвідування зоопарку закінчується в травмпункті, а часом – на хірургічному столі.