Живуть в магазинах: популярний інстаграм, що публікує фото котів Нью-Йорка

За публікаціями у цьому інстаграмі стежать майже 350 тисяч людей з усього світу. Тема акаунту дуже проста – тут постять котиків.

Однак не кожен котик може потрапити на сторінки цього "онлайн-журналу". Тут розповідають тільки про тих муркотунів, які живуть в магазинах і на базарчиках.

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Пухнасті "продавці" не соромляться спати на товарі. Їм не важливо, фрукти це чи одяг – вони розміщуються там з однаковим комфортом.

Котики "продають" що завгодно: воду, чипси, алкогольні напої, побутову хімію тощо.

Власники магазинів не виганяють цих милих тварин, а навпаки – дають їм якусь коробку або інше місце для сну.

У всіх фото відчувається любов і легка поблажливість до котів. Мовляв, нехай живуть й тішать око своєю присутністю.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

А пухнастики натомість ловлять мишей, муркочуть і приваблюють увагу покупців. Тому співпраця виходить вигідною для обох сторін.

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Подивіться і ви фото з цього милого акаунту про котиків.