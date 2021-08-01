Однак не кожен котик може потрапити на сторінки цього "онлайн-журналу". Тут розповідають тільки про тих муркотунів, які живуть в магазинах і на базарчиках.
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Пухнасті "продавці" не соромляться спати на товарі. Їм не важливо, фрукти це чи одяг – вони розміщуються там з однаковим комфортом.
Котики "продають" що завгодно: воду, чипси, алкогольні напої, побутову хімію тощо.
Власники магазинів не виганяють цих милих тварин, а навпаки – дають їм якусь коробку або інше місце для сну.
У всіх фото відчувається любов і легка поблажливість до котів. Мовляв, нехай живуть й тішать око своєю присутністю.
А пухнастики натомість ловлять мишей, муркочуть і приваблюють увагу покупців. Тому співпраця виходить вигідною для обох сторін.
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Подивіться і ви фото з цього милого акаунту про котиків.