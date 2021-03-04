Ручні качки та кози у віночках: сестри з Австралії ведуть чарівний блог про природу

2 сестри мають власний блог про життя на фермі. Вони переймаються проблемою відновлення земель, знищених внаслідок діяльності людини. А ще – постять чудові фото та відео власних домашніх тварин.

Сестри Джулія та Анастасія Вандербил мешкають на фермі під назвою Mother The Mountain. Вона розташована у регіоні Бунджалунг, що на Східному узбережжі Австралії.

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Усі тварини на фермі дуже ручні / Фото Mother The Mountain Farm

Дівчата мають власний блог, у якому розповідають про фермерство, будівництво, сад і догляд за тваринами.

Фермерки займаються розвитком і популяризацією сталого способу життя. Вони розповідають про те, як зменшити вплив людей на навколишнє середовище, а також відновити втрачені ресурси землі.



Сестри ретельно дбають про всіх своїх улюбленців / Фото Mother The Mountain Farm

Для цього Джулія та Анастасія досліджують практику корінних народів – аборигенів.

На фермі живуть чимало різних тварин. Власниці вирощують кіз, овець, качок, курей тощо. Усі тварини дуже ручні: вони беруть участь у фотосесіях, сидять на руках у сестер і ходять з ними на прогулянки.



Фермерки навіть роблять одяг власноруч / Фото Mother The Mountain Farm

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Фотографії з ручними тваринами надихають людей повертатися до природи й сталого способу життя.