Жінка забрала додому вовка: чи безпечно жити з таким улюбленцем – фото

Зазвичай люди тримають удома песиків, котів, папуг, черепах та інших "стандартних" улюбленців. А жінка на ім'я Аліда врятувала вовченя, яке тепер товаришує з її 7-річним сином.

Хатній вовк за певних умов може стати чудовим другом й героєм тематичних фотосесій. Розповідаємо, як жити з вовком, чи не становить він загрози для родини та чи безпечний для дитини.

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Історія вовченяти

Кіра – вовк, який живе в родині й виховується, як собака. Матір покинула вовченя, коли йому було 3 дні. Якби не Аліда, тварина не зуміла б вижити.

Матір Кіри також була прирученим вовком. Однак власники не зуміли про неї подбати належним чином і тварина опинилася в притулку. Там народилася й Кіра, але мама-вовчиця відмовилася від своїх малюків, коли тим виповнилося 3 дні.

Вовченя доводилося вигодовувати з пляшечки. Якщо Кіру випустити в дику природу, вона не зможе вижити, адже не вміє полювати.

Виховання вовка

Власниця витрачає чимало зусиль на виховання Кіри. Ці тварини бояться усього нового, тому їх потрібно приручати дуже повільно та поступово.

Кіру водять у різні місця, її знайомлять з дітьми й дорослими, щоб вона реагувала на всіх адекватно.

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Завдяки тривалому й складному вихованню, вовчиця має стійку та м’яку психіку, не реагує на агресію інших тварин і сама не провокує конфлікти.

Вовчиця стає героїнею численних фотосесій

Вовчиця і діти

Кіра чудово реагує на дітей. Якщо дитина боїться вовчицю, вона не підходить. У власниці Аліди є 7-річний син Богдан, який дружить з Кірою. Жінка подбала про те, щоб виховання та поведінка вовчиці були безпечними для дитини.

Як реагують люди

На вулиці люди зазвичай цікавляться вовком, хочуть сфотографуватися й розпитують про життя із вовком. Кіра дуже товариська й не вселяє страх в людей.

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А от в інтернеті є чимало хейтерів, які пишуть, що тримати вдома хижу тварину небезпечно та нерозумно.