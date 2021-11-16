Жінка встановила фотопастку у своєму саду: яких диких тварин "впіймала"

Ола Меддамс полюбляє робити фото дикої природи у нічний час. Жінка навіть встановила у своєму саду фотопастку, тобто камеру, яка дистанційно активується.

За словами Оли Меддамс, такі кадри допомагають глянути на тварину в її природному та розслабленому стані.

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Раніше жінка полюбляла фотографувати диких тварин під час подорожей. Проте в період пандемії COVID-19 вона вирішила познайомитися з істотами зі свого саду.

Для цього Ола Меддамс встановила фотопастку. Коли повз камеру проходить тварина, то на камері спрацьовує інфрачервоний датчик, що реагує на тепло. Завдяки цьому фотопастка спрацьовує.

Щоб тварини не злякалися клацання камери, жінка кладе її в футляр, що покритий звукопоглинаючою піною. Два спалахи налаштовані на мінімальний рівень потужності та розташовані значно вище рівня очей, щоб їх не непокоїти.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

"Ми багато дізналися про стосунки між їжаками і лисицями. Лисиці – можуть нападати на їжаків. Їжачки прагнуть згорнутися клубочком, як тільки бачать лисицю. Дитинчата лисиці здаються дуже цікавими, намагаються їх прикусити або штовхнути. Проте згодом вчаться не ризикувати та уникати колючок", – розповіла про свої спостереження Ола Меддамс.

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Жінка додала, що не потрібно далеко ходити, щоб зробити фантастичні кадри дикої природи. Достатньо залишитися у своєму саду.

Дивіться фото, які робить Ола Меддамс в своєму саду: