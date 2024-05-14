Мелісса Кім знайшла "собаку" на узбіччі дороги в Омазі, що в Північній Ірландії. Але пізніше з жахом усвідомила, що насправді це дикий звір.

Вона забрала тварину до себе додому, але та поводилася досить "злісно". Жінка й гадки не мала, що поділившись історією із підписниками, це спричинить такий резонанс у соціальних мережах.

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Жінка врятувала собаку з дороги, який виявився койотом

Британка написала, що знайшла собаку без нашийника. Він їв мертвого кролика на узбіччі дублінської дороги в Омазі. За її словами, пес був трохи дратівливий та злий, і вона насилу заштовхала його в машину, подумавши, що це якась порода хаскі. Жінка, опублікувавши допис, мала намір знайти власників.



Койота прийняли за пораненого собаку / Фото з фейсбуку Меліси Кім

Але люди, які побачили цей допис, поспішили попередити жінку, що на фото не собака, а лисиця, і закликали якнайшвидше вигнати звіра з дому. Мелісса відповіла, що "трохи налякана" і не може повірити, що так помилилася.

Пізніше Кім зізналася, що насправді це був жарт. Вона й гадки не мала, що це спричинить такий резонанс.

Це був невеличкий розіграш. Не очікувала, що він приверне стільки уваги. Прочитала стару історію про койота, якого прийняли за пораненого собаку, тож поширила це фото, щоб посміятися у цей важкий час,

— пояснила вона.

Ось і виходить, що на зображенні був не пес і не лисиця, а койот. Витівка Меліси навіть взяла гору над деякими з її найближчих друзів, які повірили, що вона справді забрала тварину додому. Вона додала, що допис мав на меті розсмішити людей у цей важкий час, і вона відчуває, що це вдалося.

Мексиканка забрала з вулиці койота

Маріан Васкес Аларкон підібрала на вулиці крихітне цуценя, яке насправді виявилося дикою твариною. Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками.

Однак, з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця. І тоді вона зрозуміла, що перед нею не песик, а справжній койот.