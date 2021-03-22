Жінка усиновила покинутого собаку, а той врятував її: щаслива історія

Джерело:Boredpanda
Виснаженого пітбультер'єра знайшли у занедбаній квартирі. Собака важив усього 10 кілограмів.
Норма ваги для дорослої самки пітбультер'єра становить щонайменше 17 кілограмів. Отже, ця дівчинка пережила страшний голод, коли господарі залишили її напризволяще.
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Такою собаку знайшли волонтери / Фото instagram.com/rescuedpittie
Тварину знайшли у занедбаній квартирі в Аризоні, США. Тваринка не могла навіть стояти – такою виснаженою вона була.
Волонтерка, на ім'я Тара забрала собаку додому. Знадобилося 5 днів, щоб пес зміг самостійно стояти на власних лапах.
Собака важив усього 10 кілограмів / Фото instagram.com/rescuedpittie
Дівчинку назвали Данерис. У прийомній родині здоров'я тварини почало потроху покращуватися. Вона щодня набирала майже пів кілограма. Зараз Данерис важить 25 кілограмів і почувається чудово.
Поступово Данерис почала набирати вагу / Фото instagram.com/rescuedpittie
Прийомні господарі повезли тварину на зустріч з потенційною "мамою" до штату Колорадо. Жінка одразу закохалася в собаку й вирішила забрати її собі.
Зараз Данерис повністю відновилася після жахіть, що відбулися з нею. Собака полюбляє їздити на машині й відвідувати різні місця. Вона переконана – усі навколо хочуть її погладити.
Данерис та її господарка Жустін / Фото instagram.com/rescuedpittie
Данерис змогла підтримати свою господарку в складний період.
Вона врятувала мене. Розумієте, я щойно розлучилася з чоловіком, який був алкоголіком і дуже руйнівним. Я була розбита і боролася за життя. Данерис подарувала мені ціле нове життя, сповнене радості. Вона врятована рятувальниця,
– розповідає жінка.
Тварина змогла розрадити свою хазяйку в складний період / Фото instagram.com/rescuedpittie
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Данерис має власний інстаграм, де можна стежити за життям врятованої собаки.
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