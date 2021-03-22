Жінка усиновила покинутого собаку, а той врятував її: щаслива історія

Виснаженого пітбультер'єра знайшли у занедбаній квартирі. Собака важив усього 10 кілограмів.

Норма ваги для дорослої самки пітбультер'єра становить щонайменше 17 кілограмів. Отже, ця дівчинка пережила страшний голод, коли господарі залишили її напризволяще.

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Такою собаку знайшли волонтери / Фото instagram.com/rescuedpittie

Тварину знайшли у занедбаній квартирі в Аризоні, США. Тваринка не могла навіть стояти – такою виснаженою вона була.

Волонтерка, на ім'я Тара забрала собаку додому. Знадобилося 5 днів, щоб пес зміг самостійно стояти на власних лапах.



Собака важив усього 10 кілограмів / Фото instagram.com/rescuedpittie

Дівчинку назвали Данерис. У прийомній родині здоров'я тварини почало потроху покращуватися. Вона щодня набирала майже пів кілограма. Зараз Данерис важить 25 кілограмів і почувається чудово.



Поступово Данерис почала набирати вагу / Фото instagram.com/rescuedpittie

Прийомні господарі повезли тварину на зустріч з потенційною "мамою" до штату Колорадо. Жінка одразу закохалася в собаку й вирішила забрати її собі.

Зараз Данерис повністю відновилася після жахіть, що відбулися з нею. Собака полюбляє їздити на машині й відвідувати різні місця. Вона переконана – усі навколо хочуть її погладити.



Данерис та її господарка Жустін / Фото instagram.com/rescuedpittie

Коли люди та домашні тварини живуть разом,Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina та

Данерис змогла підтримати свою господарку в складний період.

Вона врятувала мене. Розумієте, я щойно розлучилася з чоловіком, який був алкоголіком і дуже руйнівним. Я була розбита і боролася за життя. Данерис подарувала мені ціле нове життя, сповнене радості. Вона врятована рятувальниця,

– розповідає жінка.



Тварина змогла розрадити свою хазяйку в складний період / Фото instagram.com/rescuedpittie

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Данерис має власний інстаграм, де можна стежити за життям врятованої собаки.

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