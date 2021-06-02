Жінка щодня ходила до пустелі, щоб врятувати собаку: чи вдалося їй це

Мешканка Каліфорнії їхала машиною через пустелю, коли краєм ока побачила собаку. Перелякана дівчинка, схожа на німецьку вівчарку, не йшла до рук і втікала.

Небайдужа жінка вирішила не здаватися й приручити собаку, щоб забрати її з пустелі. Вона почала їздити до тварини двічі на день та привозити їй їжу і воду.

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Ніхто не знає, як собака опинилася в пустелі / Скриншот

Каліфорнійка намагалася налагодити контакт із собакою. Вона розмовляла з песиком ласкавим голосом щоразу, коли приїжджала.

Це тривало понад тиждень. Зрештою, жінка та її чоловік зуміли піймати собаку й привезти її в новий дім.



Через тиждень вівчарку вдалося зловити / Скриншот

Вівчарка була жахливо налякана й переживала великий стрес. Але поступово навчилася довіряти людям.

Спершу вона тільки слухала, як з нею розмовляють і злегка махала хвостом. А потім почала брати їжу з рук і дозволила погладити себе по голові.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



Поступово собака звикла до своїх прийомних батьків / Скриншот

Зараз вівчарка живе щасливо зі своїми прийомними батьками. Це стало можливим завдяки небайдужій жінці, яка не покинула тварину напризволяще.

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