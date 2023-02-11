Надто лагідний — ось причина, чому від 4-річного Джеррі відмовилися. Джеррі — милий кіт, який любить, коли його гладять і він горнеться до вас, але його колишня власниця сказала, що її це надто дратує,

– розповіла Сьюзен Леонті із Гуманного товариства округу Бровард.

Вона додала, що Джеррі кохав свою господиню, але та не виявляла цього у відповідь, тож віддала його до притулку.

Після того, як 4-річний кіт Джеррі потрапив до притулку, працівники благодійної організації поділилися його історією в TikTok. Відео стало вірусним і зібрало понад 8 мільйонів переглядів. Менш ніж за 24 години після публікації ролика, Джеррі отримав нову родину.

Благодійниця підкреслила, що кота хотіли забрати люди з усього світу. До притулку надходили сотні заявок, але його усиновив місцевий любитель котів.



Жінка позбулася кота, бо її дратувало, що той леститься до неї / Скриншот з відео

Так Джеррі знайшов новий дім разом з іншим котом, де він може бути собою, й ділитися своєю любов'ю, й отримувати її натомість.

Жінка віддала кота в притулок, бо той був дуже добрим і лагідним: дивіться відео