Дітям – нічого: жінка залишила у спадок майже 3 мільйони доларів домашнім улюбленцям

Літня жінка з Китаю вирішила залишити свій статок у 20 мільйонів юанів (2,8 мільйона доларів США) своїм котам і собакам. Своїм дорослим дітям вона нічого не віддала.

Як відомо, коштами розпоряджатиметься ветеринар, який доглядатиме тварин і їхнє потомство.

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Жінка залишила мільйонні статки домашнім улюбленцям

Пенсіонерка, на прізвище Лю, із Шанхая декілька років тому склала заповіт, у якому залишила своїм трьом дітям гроші та майно. Однак, вона передумала щодо спадщини, оскільки діти не відвідували її, й не дбали про неї, коли вона хворіла. Також рідко телефонували. Поряд з нею лише її домашні коти та собаки.

Вона змінила свій заповіт і наполягла на тому, щоб усі її гроші були спрямовані на догляд за її домашніми тваринами та їхніми нащадками після її смерті. Місцева ветеринарна клініка була призначена розпорядником її спадщини та відповідає за догляд за тваринами.

Хоча Лю хотіла залишити всі свої гроші безпосередньо тваринам, це незаконно в Китаї, за словами Чень Кая, чиновника зі штаб-квартири Центру реєстрації заповітів країни в Пекіні.

Проте є альтернативи для розв'язання цієї проблеми. Нинішня воля Лю – одностороння, і ми порадили б їй призначити людину, якій вона довіряє, для спостереження за ветеринарною клінікою та забезпечення належного догляду за домашніми тваринами,

– каже Чень.

Інший чиновник зі східнокитайського відділення Китайського центру реєстрації заповітів повідомив, що вони попередили Лю про ризики передачі всіх її грошей до рук клініки для тварин ще до того, як вона склала свій остаточний заповіт.

Історія Лю спричинила жваву онлайн-дискусію про спадщину та сім'ю. Ось декілька коментарів:

"Наскільки вона, мабуть, була розчарована і вбита горем, ухваливши рішення нічого не залишати своїм дітям".

"Чудова робота. Якщо моя дочка в майбутньому погано зі мною поводитиметься, я теж залишу свій будинок іншим".

У США собака з'їв 4 000 доларів

Кожен власник домашніх улюбленців хоча б раз ставав жертвою вчинків своїх тварин. В американському штаті Пенсільванія від власної ж собаки постраждало подружжя Клейтон і Керрі Лоу. Вони зняли з ощадного рахунку 4 000 доларів та поклали готівку на стіл в кухні. Але гроші зникли – їх з'їв пес.

Господарі зазначають, що були "особливо шоковані" вчинком свого улюбленця, оскільки він був добре вихований і ніколи раніше не завдавав їм клопоту.

У результаті пара спробувала відновити купюри. Вони зібрали порвані купюри і склали з них близько 1,5 тисячі доларів. Пара зазначила, що промивала недоноски грошей, які "повернув" пес, по кілька разів, перш ніж принести їх у банк. Так, вдалося повернути близько 3 500 доларів.