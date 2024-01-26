Как известно, средствами будет распоряжаться ветеринар, который будет ухаживать за животными и их потомством.

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Женщина оставила миллионное состояние домашним любимцам

Пенсионерка, по фамилии Лю, из Шанхая несколько лет назад составила завещание, в котором оставила своим трем детям деньги и имущество. Однако, она передумала относительно наследства, поскольку дети не посещали ее, и не заботились о ней, когда она болела. Также редко звонили. Рядом с ней только ее домашние коты и собаки.

Она изменила свое завещание и настояла на том, чтобы все ее деньги были направлены на уход за ее домашними животными и их потомками после ее смерти. Местная ветеринарная клиника была назначена распорядителем ее наследства и отвечает за уход за животными.

Хотя Лю хотела оставить все свои деньги непосредственно животным, это незаконно в Китае, по словам Чэнь Кая, чиновника из штаб-квартиры Центра регистрации завещаний страны в Пекине.

Однако есть альтернативы для решения этой проблемы. Нынешняя воля Лю - односторонняя, и мы посоветовали бы ей назначить человека, которому она доверяет, для наблюдения за ветеринарной клиникой и обеспечения надлежащего ухода за домашними животными,

- говорит Чэнь.

Другой чиновник из восточнокитайского отделения Китайского центра регистрации завещаний сообщил, что они предупредили Лю о рисках передачи всех ее денег в руки клиники для животных еще до того, как она составила свое окончательное завещание.

История Лю вызвала оживленную онлайн-дискуссию о наследстве и семье. Вот несколько комментариев:

"Насколько она, видимо, была разочарована и убита горем, приняв решение ничего не оставлять своим детям".

"Замечательная работа. Если моя дочь в будущем будет плохо со мной обращаться, я тоже оставлю свой дом другим".

В США собака съела 4 000 долларов

Каждый владелец домашних любимцев хотя бы раз становился жертвой поступков своих животных. В американском штате Пенсильвания от собственной же собаки пострадали супруги Клейтон и Кэрри Лоу. Они сняли со сберегательного счета 4 000 долларов и положили наличные на стол в кухне. Но деньги исчезли – их съела собака.

Хозяева отмечают, что были "особенно шокированы" поступком своего любимца, поскольку он был хорошо воспитан и никогда раньше не доставлял им хлопот.

В результате пара попыталась восстановить купюры. Они собрали порванные купюры и составили из них около 1,5 тысячи долларов. Пара отметила, что промывала недоноски денег, которые "вернул" пес, по несколько раз, прежде чем принести их в банк. Так, удалось вернуть около 3 500 долларов.