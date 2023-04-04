Дворічний Сєро (корейською це означає "вертикаль") втік з зоопарку, проламавши дерев'яну огорожу навколо вольєру та вирушив на прогулянку.

Мешканці міста зробили безліч відео та фото, на яких зебра ходить вулицями, заповненими машинами та людьми та періодично заглядає у баки зі сміттям.

Зебра втекла із зоопарку і три години гуляла вулицями Сеулу / Фото з інстаграму @hwan._.man​

Тварина намагалася поживитися вмістом баків зі сміттям / Фото з інстаграму @hwan._.man​

Сєро повернули до зоопарку / Фото з інстаграму @hwan._.man

Зрештою, співробітники зоопарку змогли загнати зебру в одну з вузьких вулиць, а потім вистрілили в неї капсулою зі снодійним. Тварину, що заснула від транквілізатора, потім помістили у вантажівку і відправили назад до зоопарку.

За словами співробітників зоопарку, стан здоров'я Сєро зараз задовільний.

Як зебру повертали до зоопарку: дивіться відео