У Канаді знайшли ховраха часів льодовикового періоду
Першим доісторичного ховраха помітив шахтар, який працював поблизу Доусон-Сіті на Юконі у 2018 році. На тому місці регулярно знаходять кістки та скам'янілості тварин, зокрема, там виявили муміфіковане вовченя та дитинча мамонта.
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Попри те, що ховраха знайшли кілька років тому, вчені не показували його публіці. Але зараз його готують до передачі в Інтерпретаційний центр.
Учені дослідили ховраха за допомогою рентгена. Вони не були впевнені, що апарат щось покаже, оскільки кістки муміфікованих тварин з плином часу втрачають кальцій, а це робить знімки менш чіткими. Однак рентген показав тверду кісткову структуру всередині тіла тварини. Тепер знахідку виставлять у місцевому музеї.
Ховрахові зробили рентген / Фото Government of Yukon
На перший погляд, муміфікована тварина виглядає не набагато більшою, ніж висохлий клубок коричневого хутра та шкіри. Але науковцям вдалося розгледіти маленькі лапки, кігті, маленький хвіст і вуха. Попри те, що тварині аж 30 00 років, вона прекрасно збереглася завдяки холоду.
Кадри з дослідження арктичного ховраха / Фото Government of Yukon
Цікаві факти про арктичного ховраха
Науковці зазначили, що ховрахи є особливо цікавим видом для вивчення, тому що, на відміну від мамонтів, вижили на Юконі після льодовикового періоду.
Арктичні ховрахи все ще поширені в Юконі та будують гнізда під землею для зимової сплячки. Місцеві мешканці часто знаходять щось подібне під час прогулянок. Ці тварини здебільшого живуть у тундрі, на альпійських луках або в долинах річок. Крім того, їх часто можна зустріти на околицях людських поселень.
Цікаво, що представники цього виду виходять із зимової сплячки ще в період холодів. Водночас в Україні арктичні ховрахи не проживають.