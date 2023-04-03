У Канаді знайшли ховраха часів льодовикового періоду

Першим доісторичного ховраха помітив шахтар, який працював поблизу Доусон-Сіті на Юконі у 2018 році. На тому місці регулярно знаходять кістки та скам'янілості тварин, зокрема, там виявили муміфіковане вовченя та дитинча мамонта.

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Попри те, що ховраха знайшли кілька років тому, вчені не показували його публіці. Але зараз його готують до передачі в Інтерпретаційний центр.

Учені дослідили ховраха за допомогою рентгена. Вони не були впевнені, що апарат щось покаже, оскільки кістки муміфікованих тварин з плином часу втрачають кальцій, а це робить знімки менш чіткими. Однак рентген показав тверду кісткову структуру всередині тіла тварини. Тепер знахідку виставлять у місцевому музеї.



Ховрахові зробили рентген / Фото Government of Yukon

На перший погляд, муміфікована тварина виглядає не набагато більшою, ніж висохлий клубок коричневого хутра та шкіри. Але науковцям вдалося розгледіти маленькі лапки, кігті, маленький хвіст і вуха. Попри те, що тварині аж 30 00 років, вона прекрасно збереглася завдяки холоду.



Кадри з дослідження арктичного ховраха / Фото Government of Yukon

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