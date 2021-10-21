"Заведу кота": муркотуни завойовують український тікток

21 жовтня 2021 , 15:02
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Джерело:

24 канал

У тіктоці набирає обертів тренд "Заведу кота". Головні фішки, які повторюються у кожному відео – пісня Сергія Асафатова і звісно ж, муркотуни.

Сюжети відео досить різні і кумедні, їхній посил – домашній котик – найкращий друг, який не зрадить і не втече. 

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"Заведу кота, він не зрадить, не обмане" 

Декілька тижнів тому учасник "Голосу країни" Сергій Асафатов випустив трек "Заведу кота". Що прикметно, співак є учасником вінницького гурту Jazzforcat.

Пісню показали по Суспільному на лайф-концерті. Його динамічний приспів так сподобався користувачам, що залетів у рекомендації тіктоку. Згодом користувачі стали знімати відео з відповідним хештегом #заведукота.

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На момент написання цього матеріалу переглядів відео за цим хештегом було понад 400 тисяч.


Тренд справді став одним з найпопулярніших у тіктоці / Скриншот

Тіктокери стали знімати життєві ситуації, які захотілося висміяти. Тут і мовне питання, і питання "про заміж" чи нові стосунки.

@ksenksks #заведукота #україна ♬ заведу кота - ковток свіжої музики
@lady_tosya

♬ заведу кота - ковток свіжої музики

У пісні герой зневірюється у коханні і славить котиків, які нікуди не втікають, навіть якщо у хазяїна немає грошей. У тіктоці ж котики показують свій характер та інколи тікають.

@olesyaptashynska В мене їх повно, тільки жоден мене не любить #заведукота #заведукота #рекомендациии #тренд2021 #смішне #киця #українськийтікток #українськийтренд ♬ заведу кота - ковток свіжої музики

Інколи котики виступають проти камери і починають гризти своїх власників.

@alhorytm Помітив, що вам подобаються відео з Кіфликом #воватакотако ♬ заведу кота - ковток свіжої музики

Також тренд став приводом показати своїх улюбленців і зробити про них смішні нарізки.

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@greshow Заведу кота #кіт #заведукота ♬ заведу кота - ковток свіжої музики

 

Для когось – це стало можливістю показати маленьких кошенят, яким потрібен новий дім.

@di.shor #заведукота #українськийтренд #кот #кіт #смішнівідео ♬ заведу кота - ковток свіжої музики

Когось котики, які не зраджують, надихнули на творчість.

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Автор: Вероніка Климська