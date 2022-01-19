Застряг у пластиковій пляшці: у Чернівцях собаку врятували з пастки

У Чернівцях врятували собаку з пластиковою пляшкою на голові. Чотирилапий понад тиждень ходив з нею га голові, через що весь цей час не їв та не пив.

Директорка центру стерилізації тварин Ольвія Попова повідомила, що собака отримав стрес. Проте згідно з прогнозами ветеринарів, це мине через кілька днів.

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Крім того, порції їжі йому будуть збільшувати поступово, а також додатково даватимуть вітаміни.

Як виявили собаку

Одна жінка повідомила про місцеперебування собаки з пластиковою пляшкою на голові, а інші люди допомогли його знайти та спіймати його.

Дивіться відео: як рятували собаку

"Ми не знаємо як песик потрапив у таку біду: чи сам, чи з допомогою людей. Ми знаємо тільки одне: що спільними зусиллями і непереможним духом волонтерів творяться дива і рятуються життя", – повідомили в ГО "Animal Helpers".



Врятований собака / Фейсбук ГО "Animal Helpers"​

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Зараз чотирилапий на карантинному періоді. Коли він одужає його вакцинують та зможуть віддати в сімʼю. Усім охочим забрати собаки, треба звертатись у центр стерилізації.

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