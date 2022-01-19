Директорка центру стерилізації тварин Ольвія Попова повідомила, що собака отримав стрес. Проте згідно з прогнозами ветеринарів, це мине через кілька днів.
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Крім того, порції їжі йому будуть збільшувати поступово, а також додатково даватимуть вітаміни.
Як виявили собаку
Одна жінка повідомила про місцеперебування собаки з пластиковою пляшкою на голові, а інші люди допомогли його знайти та спіймати його.
Дивіться відео: як рятували собаку
"Ми не знаємо як песик потрапив у таку біду: чи сам, чи з допомогою людей. Ми знаємо тільки одне: що спільними зусиллями і непереможним духом волонтерів творяться дива і рятуються життя", – повідомили в ГО "Animal Helpers".
Врятований собака / Фейсбук ГО "Animal Helpers"
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Зараз чотирилапий на карантинному періоді. Коли він одужає його вакцинують та зможуть віддати в сімʼю. Усім охочим забрати собаки, треба звертатись у центр стерилізації.