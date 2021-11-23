Замість цуценя – жирафа: чоловік перетворює собак в екзотичних тварин

Грумер із США вміє перетворювати собак на різних істот. Це можуть бути тигри, зебри, єдинороги та жирафи. Відео з результатом його робіт стають вірусними у тікток.

Габріель Фейтоса, якому 29 років, зміг перетворити голдендудла Купера на жирафу. Усе завдяки своїй роботі грумера.

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Грумер – це людина, яка допомагає привести зовнішній вигляд тварини в необхідний стан. Його також можна назвати стилістом для чотириногих вихованців. Грумінг собаки може містити наступні послуги: стрижка вовни, миття тварини, вичісування шерсті, укладка шерсті, стрижка пазурів, чистка вух, консультації по догляду за твариною.

В інтервʼю на американському каналі "ABC" Фейтоса повідомив, що знаходить своє "творче натхнення" в емодзі та відеоіграх. Крім того, зазначив, що "авантюрні" власники пояснюють, які колірні схеми вони хочуть.

За словами Габріеля Фейтоса, він виріс на вулицях. Там саме собаки не дали йому потрапити в біду. "Можна з упевненістю сказати, що собаки врятували мені життя", – додав грумер.

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