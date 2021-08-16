Замість собаки вигуляла іграшку: кумедна реакція добермана на вчинок власниці – відео

Хазяйка добермана на прізвисько Вега хотіла розіграти свого песика. Вона зібралася, пішла у коридор, взяла повідок та одягнула його на іграшкову курку.

Курку на повідку "повели" гуляти. Хоча Вега й намагалася непомітно вислизнути у двері слідом за своєю власницею, але собаці заборонили це робити.

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Через кілька хвилин хазяйка Веги повернулася. Реакція собаки була несподіваною.

Вега схопила плюшеву іграшку й почала мститися їй. Собака з усіх сил тріпала курку зубами – адже "розсердилася", що пташка гуляє замість неї.

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Вега була така сердита на іграшку, що власниця ще довго не могла забрати курку з пащі собаки.

Кумедне відео стало вірусним у тіктоці. Його переглянули понад 1,7 мільйона користувачів.

Собака помстилася іграшці: відео