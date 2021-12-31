У США підліток у відрі з попкорном знайшов гризуна. За його словами, коли він опустив руку, аби взяти смаколик, виявив хомʼяка.

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Він хотів віддати його співробітникам кінотеатру, проте гризун вкусив його за палець та втік. Після цього хлопцеві повернули гроші за квиток та попкорн.

Як гризун міг потрапити до кінотеатру

Імовірно, хомʼяка загубили підлітки, які прийшли з гризуном у кіно за тиждень до цього випадку. Вони залишили свої контакти співробітникам кінотеатру, тому що самостійно не змогли знайти маленького улюбленця.

Згідно з інформацією від представників кінотеатру, хомʼяк вже в безпеці та повернувся до свого власника.

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