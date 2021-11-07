Замість динозавра – пухнаста кішка : кумедна адаптація "Парку Юрського періоду"

Власники кішки-акторки з США підставили її у сцени з культового фільму "Парк Юрського періоду". Талановита муркотунка зіграла роль небезпечного тиранозавра.

Муркотунка стала зіркою соцмереж завдяки своїй акторській майстерності та старанням господарів.

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Дворічна кішка Ліззі живе у штаті Орегон разом зі своїми власниками. Вони відтворюють легендарні сцени з фільмів, підставляючи Ліззі в епізоди.

Що відомо про кішку Сценічне ім’я Ліззі – Сценічне ім’я Ліззі – OwlKitty . Так само називається ютуб-канал, на якому господарі кішки викладають відео. Тібо Чаппорін , власник Ліззі, працює з фотошопом та монтує відео, а Олівія Бун пише сценарії для веселих адаптацій. Ліззі має названу маму – 10-річну кішку на ім’я Джульєтта.

Родина Ліззі, яка працює над веселими відео / Фото з сайту OwlKitty

Ліззі стала новою зіркою відомих кінострічок. Вона з’явилася у "Володарі перснів", "Зоряних війнах", "Один вдома", "Як приручити дракона", "Титаніку" та навіть у "Грі Престолів".

Чорна кішка доповнює культові фільми: дивіться відео, як Ліззі потрапила до "Зоряних війн":

Окрім того, Тібо полюбляє додавати чарівну кішку до вірусних кліпів чи відео із зірками. Так Ліззі побувала на руках у Біллі Айліш, посиділа на сукнях голлівудських селебріті та пожартувала над американськими політиками.

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Пухнастий динозавр: кішка з'явилась у "Парку Юрського періоду"

Цього разу Ліззі стала персонажкою культової стрічки про динозаврів "Парк Юрського періоду". Вона зіграла тиранозавра Рекса у знаменитій автомобільній сцені.

Кішка Ліззі стала персонажкою фільму "Парк Юрського періоду": дивіться відео

Величезна чорна кішка бігала по вулицях, перевертала автомобілі та лякала героїв, які намагаються врятуватися. Та вони її не цікавили – єдиною метою величезної Ліззі стали котячі консерви, які лежать в машинах.

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Ютуб-сторінка OwlKitty стала сенсацією – на чудову кішку підписалося понад мільйон користувачів. В інстаграмі за пухнастою зіркою слідкують понад 700 тисяч фоловерів.