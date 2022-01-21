Закоханий пес уночі прийшов до сусідської собаки з подарунком: зворушливе відео

Сусідський пес вирішив влаштувати побачення з коханою чотирилапою. Такої поведінкою собаки здивували господарів.

Лабрадор-ретривер Холлі часто грає із сусідським собакою Гаррі. Чотирилапі завжди чекали зустрічі одне з одним, а господарі не забороняли їм це робити.

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Одного разу об 11 годині ночі на ґанку Холлі зʼявився Гаррі з подарунком. Відповідне відео господарі опублікували на своїй сторінці в інстаграм. "Мій бойфренд прийшов на нічне побачення та приніс мені щось особливе", – підписали ролик.

Дивіться відео сюрпризу собаки:

Собака ніс у зубах м'яч та виляв хвостом. Чотирилапий поклав "подарунок" на сходи та чекав, коли вийде його "подруга". Коли господарі випустили Холлі у двір, собаки одразу почали весело грати та бігати одне за одним.



Гаррі та Холлі / Фото інстаграм

Відомо, що чотирилапі дружать вже понад 7 років. Собаки часто ходили в гості одне до одного, проте нічне побачення було вперше.

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